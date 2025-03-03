KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


03 Mart 2025 16:02
Pomem eğitimi bırakıp, tekrardan başvurabilir mi?

Merhaba benim bi sorum olacak 30. Dönem POMEM mi kazanan biri farklı sebeplerden dolayı POMEM egitimini bırakıp daha sonrasında tekrar diğer dönemlere girip kazanabilir mi kazanırsa bu sebepten dolayı Ess den eleme olmadan polis olabilirmi cevaplarınız için teşekkürler.


zaMqi
Memur
03 Mart 2025 18:16

başvurabilir kazanabilir polis olabilirsin


Kanunyönetme
Aday Memur
03 Mart 2025 18:17

Bildiğiniz örnekler varmı çevremizde acaba bu şekilde olan .


zaMqi
Memur
03 Mart 2025 18:33

2 kişiyi tanıyorum birisi pmyolu birisi pomemliydi, pmyolu olan üstüne üstlük jandarmadan da istifa etti polislik için sorunsuz bir şekilde şuan meslekte hatta güzelde bir yerde çalışıyor.

diğer tanıdığım ise 29. dönemde kazanıyor okulu bırakıyor sonrasında pişman olup 30a bir daha başvuruyor ve kazanıyor kendiside şuan meslekte


Kanunyönetme
Aday Memur
03 Mart 2025 18:37

Teşekkür ederim.

zaMqi, 4 saat önce

2 kişiyi tanıyorum birisi pmyolu birisi pomemliydi, pmyolu olan üstüne üstlük jandarmadan da istifa etti polislik için sorunsuz bir şekilde şuan meslekte hatta güzelde bir yerde çalışıyor.

diğer tanıdığım ise 29. dönemde kazanıyor okulu bırakıyor sonrasında pişman olup 30a bir daha başvuruyor ve kazanıyor kendiside şuan meslekte

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