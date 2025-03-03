Pomem eğitimi bırakıp, tekrardan başvurabilir mi?

2 kişiyi tanıyorum birisi pmyolu birisi pomemliydi, pmyolu olan üstüne üstlük jandarmadan da istifa etti polislik için sorunsuz bir şekilde şuan meslekte hatta güzelde bir yerde çalışıyor.

diğer tanıdığım ise 29. dönemde kazanıyor okulu bırakıyor sonrasında pişman olup 30a bir daha başvuruyor ve kazanıyor kendiside şuan meslekte