Eş Durumu Mazeret Ataması

Arkadaşlar forum içerisinde mutlaka daha önceden sorulmuştur ama, ben sözleşmeli öğretmenim nişanlım polis memuru kendisinin yanına evlilik sebebiyle atanmayı istiyorum. Normal sözleşmeli olarak görev yaptığım yerde ki süremi doldurmak mecburiyetindemiyim, yoksa atama hakkımız varmı yardımcı olabilir misiniz

Arkadaşlar forum içerisinde mutlaka daha önceden sorulmuştur ama, ben sözleşmeli öğretmenim nişanlım polis memuru kendisinin yanına evlilik sebebiyle atanmayı istiyorum. Normal sözleşmeli olarak görev yaptığım yerde ki süremi doldurmak mecburiyetindemiyim, yoksa atama hakkımız varmı yardımcı olabilir misiniz