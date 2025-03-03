Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Mart 2025 16:05
Eş Durumu Mazeret Ataması
Arkadaşlar forum içerisinde mutlaka daha önceden sorulmuştur ama, ben sözleşmeli öğretmenim nişanlım polis memuru kendisinin yanına evlilik sebebiyle atanmayı istiyorum. Normal sözleşmeli olarak görev yaptığım yerde ki süremi doldurmak mecburiyetindemiyim, yoksa atama hakkımız varmı yardımcı olabilir misiniz

ingilizceci78
Aday Memur
03 Mart 2025 18:44

nikahı çabuk kıymaya bak nişanlının sokaktaki kekodan farkı yoktur ailen degildir

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