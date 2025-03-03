Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


03 Mart 2025 16:06
ünvan değişikliği ve görevde yükselme sınavı hk.

Bakanlığın açmış olduğu sınava, belediye başkanının personelini sokmama yetkisi var mıdır?

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