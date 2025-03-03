Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Mart 2025 16:37
Hagb
Hagb kararı alan var mı aranızda ?

feridunemeksiz
Şef
03 Mart 2025 16:38
engel değil

korumabitki
Aday Memur
03 Mart 2025 16:54
2 yıl ceza alıp hagb olursa yine de engel değil mi ?

feridunemeksiz
Şef
03 Mart 2025 18:59
değil

korumabitki
Aday Memur
03 Mart 2025 18:59
Teşekkür ederim kardeşim

korumabitki
Aday Memur
03 Mart 2025 20:53
Bazıları Hagb kalktı diyor ,doğru mu ?
Toplam 5 mesaj

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