Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Mart 2025 17:35
EK1'in puana etkisi nedir ne kadar düşürür

EKYS'den 70 puan aldık diyelim ki, Ek1 puanımızı çok düşürür mü? Çünkü proje, yüksek lisans, ödül vs istiyor. Bende bunların hiçbiri yok. Aslında ödüllük derecede birsürü çalışmam var öğrencilerle, yarışmalarda birinciliklerimiz var ama hiçbirisini kanıtlayamıyorum belge isteniyor. Ek1'in etkisi tam olarak nedir? en fazla puanımı ne kadar düşürür?

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