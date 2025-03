İmza ile mesaiye giriş/çıkış

Merhaba herkese. Kurumumda turnike sistemi bulunması ve aktif olarak kullanılmasına rağmen işçilerdeki sabah akşam imza olayı destek personeli olan bizlere de dayatılmakta. Her sabah akşam koştur koştur imzaya gidip gelmek ve işçi amirler tarafından her an yönetilmek can sıkıcı olmaya başladı. Bu konuda ne yapabilir ve nereye başvurabilirim? 657 sayılı DMK'ye bağlı olarak çalışan 4/B'li personele imza zorunluluğu var mı?

Merhaba herkese. Kurumumda turnike sistemi bulunması ve aktif olarak kullanılmasına rağmen işçilerdeki sabah akşam imza olayı destek personeli olan bizlere de dayatılmakta. Her sabah akşam koştur koştur imzaya gidip gelmek ve işçi amirler tarafından her an yönetilmek can sıkıcı olmaya başladı. Bu konuda ne yapabilir ve nereye başvurabilirim? 657 sayılı DMK'ye bağlı olarak çalışan 4/B'li personele imza zorunluluğu var mı?