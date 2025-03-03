Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


03 Mart 2025 17:42
İmza ile mesaiye giriş/çıkış
Merhaba herkese. Kurumumda turnike sistemi bulunması ve aktif olarak kullanılmasına rağmen işçilerdeki sabah akşam imza olayı destek personeli olan bizlere de dayatılmakta. Her sabah akşam koştur koştur imzaya gidip gelmek ve işçi amirler tarafından her an yönetilmek can sıkıcı olmaya başladı. Bu konuda ne yapabilir ve nereye başvurabilirim? 657 sayılı DMK'ye bağlı olarak çalışan 4/B'li personele imza zorunluluğu var mı?

Hannibal Barca
Memur
03 Mart 2025 19:03
İmza işi her kurumda var. Evet bence de çok can sıkıcı.
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