Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Mart 2025 18:38
İlçe mem öğretmenin mebbis bilgilerini görebiliyor mu?

Ya da hangi bilgileri görüyor. Okul bütün bilgilerini görüyor öğretmenin onu biliyoruz da ilçe mem öğretmenin mebbis bilgilerini görebiliyor mu?


bahçesaray
Şef
03 Mart 2025 19:33
yani

Kagiş
Müsteşar
03 Mart 2025 19:50

İftarda ne yediğimize kadar hem de!)))


asrınmücahidesi
Genel Müdür
03 Mart 2025 19:58

Yuh bunu cidden soruyor musun! Maytap geçiyorum de lütfen


Velocıraptor
Genel Müdür
03 Mart 2025 20:09

1. sicil amiri görür. görmese şaşırmak gerek.


Velocıraptor
Genel Müdür
03 Mart 2025 20:15

pardon disiplin amiri olacaktı.


Canahber
Aday Memur
03 Mart 2025 21:01
bir üst kullanıcılar her zaman alt kullanıcıların tüm gördüklerini ve daha da fazlasını görür.

Sakaryalı540
Memur
03 Mart 2025 21:48

Biraz daha zorlasalar amel defterini bile görecekler o derece :)


RaSKaH
Daire Başkanı
03 Mart 2025 22:02

gömeye görüyor da görse ne görmese ne ? görse ne olcak? soru neydi? :)

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