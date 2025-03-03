Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mart 2025 19:18
Araçtan anlayan

Beyler böyle akbaba pardon fesat akraba çatlayacak bir araç almak istiyorum bmw 320 mi Passat CC mi sizce ?


Sakaryalı540
Memur
03 Mart 2025 21:47

Akraba çatlatan bir tane araç var o da tabut ama onu da görseler gene laf ederler baksana bedavadan benzinsiz elektriksiz ne güzel de gidiyor derler :)


RütbesizKomiser
Aday Memur
03 Mart 2025 21:48
320 piyasası da hızlı
Toplam 2 mesaj

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