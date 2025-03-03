Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


03 Mart 2025 19:27
Sözleşmeli personel maaşı

sözleşmeli bilişim personelleri ilanlarına bakıyorum. ücret olarak

Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar

Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar

gibi ücret bilgileri oluyor.

2024 için ücret tavanı brüt olarak 44 bin gibi bir fiyat olarak gördüm. örneğin 2 katına kadar alan kişi 2024 yılı için 88 bin brüt maaş alıyor ve bu da kesintiler vergi dilimi değişimi gibi sebeplerle her ay değişen bir net maaş a denk geliyor diye anladım. Tabi 2025 de bu tavan ne kadar ya da yukarıda yazdıklarım doğrumudur bilemiyorum.

bu ücretler nasıl hesaplanır? 3 katına kadar maaş alan bir sözleşmeli çalışanın aylık maaşı nasıl hesaplanır? 2025 için ortalama geliri nedir?

bu konularda bilgisi olan paylaşırsa memnum olurum. iyi forumlar.

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