Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


03 Mart 2025 19:56
Teiaş Güvenlik ve Arşiv Soruşturması

Merhaba arkadaşlar, 21 ocakta belgeleri verdim ancak soruşturmalar hala sonuçlanmadı, benim gibi gecikme yaşayan var mı acaba bu kurumla alakalı olarak


Memurehanımcık
03 Mart 2025 20:25

Benim de henüz açıklanmadı. Evrakları verirken 1-3 arası sürer demişlerdi.

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