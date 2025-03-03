Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


03 Mart 2025 20:09
sözleşmeliden yeni sözleşmeye
aile Bakanlığında 3+1 sözleşmeli sosyal hizmet personeliyim. sağlık banalığına 3+1 sözleşmeli hemşire olarak atanırsam ceza yemeden geçebilir miyim ?

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