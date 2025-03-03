sözleşmeliden yeni sözleşmeye

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
Kurumlar arası geçiş Sözleşmeliden geçişin iptali4B Sözleşmeli personel askerlik durumuKadrolu personel ile 3+1 sözleşmeli personel arası becayişÜniversite 4b büro personelinden başka kuruma 4b mühendisliğe geçen var mıBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarSözleşmeli Personel Becayiş Hakkı Son Durumİmza ile mesaiye giriş/çıkış
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Müftü raporu kabul etmiyorSözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?