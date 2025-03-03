Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Mart 2025 21:46
Halk Eğitim Merkezi İdarecileri Ek Dersi Hk.

Merhaba arkadaşlar 1 sorum olacak. Bilgisi olan arkadaşlar açıklarsa sevinirim.

Halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Mesai saatleri dışında haftalık 10 saat egzersiz olarak kurs açtığım zaman ek dersim nasıl (kaç saat) hesaplanır?

Teşekkürler

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