Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Mart 2025 21:51
Öz verili çalışanları cezalandırıp özverisiz çalışanları ödüllendirmek bu kurumun doğasında mı var?

Neden bu kurumda böyle bir uygulama var


wax meber
Şef
03 Mart 2025 21:54

Özverisiz çalış o zaman?


yusuf132
Memur
03 Mart 2025 21:54

amir olarak düşün elinde iş yapabilen becerikli bir personel var birde işe yaramaz laftan anlamaz kafası pek basmayan sürekli hata yapan bir personel var . sen hangisini tercih edersin?


osmancav
Aday Memur
03 Mart 2025 21:56

Çalışmayana sen izin yap, çalışana sen izin yapma demezdim en azından

yusuf132, 22 dk. önce

amir olarak düşün elinde iş yapabilen becerikli bir personel var birde işe yaramaz laftan anlamaz kafası pek basmayan sürekli hata yapan bir personel var . sen hangisini tercih edersin?


yusuf132
Memur
03 Mart 2025 22:08

ayak bağı olmasın göz önünde bulunmasın napıyorsa yapsın kafası işte amirdeki de ugrasamam şimdi onla mantıgı yoksa cok bayıldığından değildir. he bayan arkadaştır o vs o konular ayrı konular

osmancav, 20 dk. önce

Çalışmayana sen izin yap, çalışana sen izin yapma demezdim en azından

Toplam 4 mesaj

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