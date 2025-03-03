Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Mart 2025 22:59
Müdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?

10 gün rapor aldım geçen ay ve son gün kontrol yazıyır ve tekrardan 10 gün rapor aldım onun üzerine 10 gün daha rapor aldım. ama su ayrıntıyı unutmayın ilk 10 gün raporu geçen ayın son günü bitti.yani bu ay 20 gün rapor almış oluyorum gibi düşünün. müdür raporunu kabul etmiyorum imzalamam deme yetkisi var mı hakem hastaneye şevketsen ondan yana sıkıntı yok çünkü bos yere almıyorum hastalığım var. böyle kabul etmiyorum dediğimde ne yapmalıyım.


lalati
Genel Müdür
03 Mart 2025 23:06

imzalamıyorum diyemz. doktorun kararını çiğneymez en fazla hakem heyetine sevk eder


buralarda925
Aday Memur
03 Mart 2025 23:08
memleketimdeyim su anda küçük bir il hastaneye sevk ederse bulunduğum ilçedeki hastaneye mi gidiyorum yoksa merkezi mi giderim

E.Kayı Han
Editor
04 Mart 2025 00:20

Hangi kurumda çalışıyorsunuz.

buralarda925, Dün
memleketimdeyim su anda küçük bir il hastaneye sevk ederse bulunduğum ilçedeki hastaneye mi gidiyorum yoksa merkezi mi giderim

buralarda925
Aday Memur
04 Mart 2025 00:21
kurum farkediyor mu

buralarda925
Aday Memur
04 Mart 2025 00:34
yani kurumdan kuruma müdürün yetkisi değişiyor mu kadrolu devlet memuruyum kurum müdürü ben onaylamıyorum deyip senelik izin alsın diyebilir mi

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
04 Mart 2025 05:52

Aldığınız iş göremezlik belgesi, usul ve fenne uygunsa müdür ne derse desin takılmayın. Yazdığınız yazılardan da aldığınız iş göremezlik belgesinin gerçeği yansıttığını yazmışsınız. Müdür en fazla hakem hastaneye sevk edebilir. Yeni nesil yöneticiler bu konuda anlayışlı olabiliyor ama eski kafalara bazı şeyleri anlatmak zor oluyor.


debug
Genel Müdür
04 Mart 2025 08:39

rapor kabul etmeme hakkı yok. En fazla hakem hastaneye sevk eder o kadar

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