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Editörler : supporters.alex 10


03 Mart 2025 23:47
Süper Lig Tahmin Yarışması 27. Hafta

Maç Başlangıcı 7 Mart 2025 Saat:20:30

Bodrum-Kasımpaşa

Antalya-Rize

Sivas-Göztepe

Eyüp-Konya

Samsun-Adana demir

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Kayseri-Başakşehir

Trabzon-Hatay

Alanya-Galatasaray

Beşiktaş-Gaziantep

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Nottingham Forest-Manchester City

Brighton-Fulham

Brentford-Aston Villa

Borussia Dortmund-Augsburg

Skor Tahmini: Alanya-Galatasaray

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