Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


04 Mart 2025 00:38
eüaş servis imkanı

tekirdağ eüaşa atandım servis imkanı var mıdır? bilgisi olan var mı acaba.


kamumemur34
Aday Memur
04 Mart 2025 01:29
Servis imkanı var sordum ben, işe başlamayla ilgili kurumu aradınız mı hiç ne zaman çağıracaklar acaba
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