Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2025 00:51
Veteriner hekim

veterinerlikten yeni mezun oldum kamuda maaşlar ne kadar kendi kliniğimi açsam dahami iyi olur


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
04 Mart 2025 08:46

Kamuda maaşlar 60 civarı. Kıdeme ve çalışılan yere göre 70'e yaklaşabilir. Ayrıca el emeği, seyyar görev gibi yan haklarla aylık ortalama 75'i bulabilir.

Özel klinik açarsanız ve başarılı olursanız bundan daha fazlasını kazanabilirsiniz. Kamuda 10 lira olan el emeğini 100-150 lira olarak belki de daha fazla kazanabilirsiniz. Özel kliniğin de kendine göre riskleri vardır. En büyük risk de veresiyelerin ödenmemesidir. Rekabetin çok olduğu yerlerde hayvan sahipleri hekimler arasında dolaşıp her birine borç bırakabilirler.

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