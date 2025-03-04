Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mart 2025 01:01
İstanbul'da polis olmak mı yoksa memlekette asgari ücretle mi çalışmak?

Ben İstanbul da çalışıyorum kira 25 bin, biliyorsunuz bizde yemek parası da yok hep cepten biliyorsunuz İstanbul da yeme içme de pahalı. polsan 3 bin lira kesinti yapıyor maaştan.Harcalamalardan geriye kalan parayı her ay köşeye atsam bile bir işe yaramıyor evlenecek paraya bile yetmiyor.Üstelik İstanbulun stresini çekiyorum boş yere.Bana göre memlekette asgari ücretle çalışsam da çok bir fark olacağını sanmıyorum çünkü ikisinde de bir şey sahibi olamayacağım.En azından gurbet çekmem hem de İstanbul daki gibi boş yere yol da çekmem siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?


Sansasyonell
Aday Memur
04 Mart 2025 01:03

Evet istanbul için değmez ama evlencekmişsin asgari ile denasıl geçinceksin


caner66.
Aday Memur
04 Mart 2025 01:07

Evlenicem demedim ki evlenecek para bile birikmiyor dedim

Sansasyonell, Bugün

Evet istanbul için değmez ama evlencekmişsin asgari ile denasıl geçinceksin


Yalcn19
Aday Memur
04 Mart 2025 01:28
Kardeşim sonuna kadar haklısın maddiyat konusunda eğer var ise bi uğraşın denemelisin evlendikten sonra beklenti ve borçlar yüzünden mecbur devam edeceksin mesleğe hem yoğunluk hem maddiyat çok zorluyo insanı bunu dediğinde de sana bu parayı kim verecek ne bırakması dicekler memur kafası risk almaz bekarsan varsa meziyetin bırakıp kendi işine gidebilirsin asgari ucrette alsan kafan rahat olur en azından

tsubasa17
Memur
04 Mart 2025 05:17
Kısa vadeli düşünme uzun vadeli düşün, kısa vadelide evet İstanbul ekonomik olarak çok yıpratıyor insanı ama buradan kurulduğunda en azından biraz rahatlarsın + kendi işin değilse asgari ücretli olarak nereye kadar gidebilirsin. Haa polislik şöyle iyi böyle harika maaşı falan ballı kaymaklı demiyorum ama kendi işini yapmıyorsan asgari ücret ve İstanbul dan kurtulma olarak görüyorsan da değmez bence bırakmaya diyorum. En azından dışarıda hayatını kurtaracak bir iş bulana kadar devam ettir

sagami
Daire Başkanı
04 Mart 2025 10:52

Bende İstanbul dayım. Mesleğe yeni baslasaydim ve İstanbul'da olsaydim %99 bırakırdım. İleride birakamicaksin erkenden kararını ver


Zuleyhasoner
Aday Memur
04 Mart 2025 11:03

Memlekette kamuda güvenlik vs ol bari asgari ücretle zor


ikosunbabasi
Aday Memur
04 Mart 2025 11:09

Ben İstanbul'da çalıştım doğuya gittim.simdi gih olarak memlekete gidecem.polis ol gihe geç memlekete git


hello.küttty
Aday Memur
04 Mart 2025 12:31

asgari ücrele çalışan akrabalarımın evi arabası var,insan dünyaya bir defa geliyor ömür boyu gurbet çekmek bayramda seyranda ailenden uzakta olmak derseniz devam edin ,istifa edip aç kalan görmedim,eğer üni mezunuysanız kendi bölümünüze atanmak için sınav da çalışabişilrsiniz ,normal bi işte de çalışabilirsiniz.


Zuleyhasoner
Aday Memur
04 Mart 2025 14:07

Senin dediğin 20-30 yıl önceydi be dostum. Artık asgari ücretli adam karın tokluğuna çalışıyo

hello.küttty, 2 saat önce

asgari ücrele çalışan akrabalarımın evi arabası var,insan dünyaya bir defa geliyor ömür boyu gurbet çekmek bayramda seyranda ailenden uzakta olmak derseniz devam edin ,istifa edip aç kalan görmedim,eğer üni mezunuysanız kendi bölümünüze atanmak için sınav da çalışabişilrsiniz ,normal bi işte de çalışabilirsiniz.

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