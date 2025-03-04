İstanbul'da polis olmak mı yoksa memlekette asgari ücretle mi çalışmak?

Kardeşim sonuna kadar haklısın maddiyat konusunda eğer var ise bi uğraşın denemelisin evlendikten sonra beklenti ve borçlar yüzünden mecbur devam edeceksin mesleğe hem yoğunluk hem maddiyat çok zorluyo insanı bunu dediğinde de sana bu parayı kim verecek ne bırakması dicekler memur kafası risk almaz bekarsan varsa meziyetin bırakıp kendi işine gidebilirsin asgari ucrette alsan kafan rahat olur en azından

Kardeşim sonuna kadar haklısın maddiyat konusunda eğer var ise bi uğraşın denemelisin evlendikten sonra beklenti ve borçlar yüzünden mecbur devam edeceksin mesleğe hem yoğunluk hem maddiyat çok zorluyo insanı bunu dediğinde de sana bu parayı kim verecek ne bırakması dicekler memur kafası risk almaz bekarsan varsa meziyetin bırakıp kendi işine gidebilirsin asgari ucrette alsan kafan rahat olur en azından