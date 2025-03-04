KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


04 Mart 2025 01:17
2025-3 çşb milli emlak
arkadaşlar merhaba bu atama ile milli emlak birimine yeni atandım. Merkez de çalışacağım. Lakin daha işe başlamadan öyle kötü şeyler okudum ki uyuyamıyorum. İşi öğreten olmaması mı dersin vs vs vs... Bilgili ve iyi insanlardan tavsiye bekliyorum. :)

suigeneris0007
Aday Memur
04 Mart 2025 01:19
İlk günden dosyaları önüme yığıp hallet şeklinde bir senaryo kurdum kendime ve bu gerçekten aşırı stres edici oluyor
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