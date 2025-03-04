KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


04 Mart 2025 05:10
Psikiyatrik muayene tanısı ve Pomem genel sağlık

Herkese Merhaba. 2022 yılında gıda zehirlenmesi ile hastahaneye gidiyorum.Ozel bir hastananeden acilden girişim yapılıyor. psikiyatrik muayene tanısı yazılmış.yanina diğer semptomlar eklenmiş.kusma vs gibi. aynı hastahane de aynı gün iç hastalıklarına sevk verildi. yine ayni tanı yazıyor. kontrol amaçlı 3 gün yoğun bakım tedavisi uygulandı. Olayın özeti bu şekilde. e nabizda sadece psikiyatrik muayene tanısı yazılmış. yazan birim acil ve iç hastalıkları... hiç psikiyatri geçmişim ve ilaç geçmişim yok. Okulda genel sağlıkta sorun olur mu? Benzer durumda olan ya da bilgisi olan cevap verirse çok sevinirim.


zaMqi
Memur
04 Mart 2025 11:42

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ'nde psikiyatrik ilaçlar için (istisnalar hariç)

2 yıl semptomsuz ve ilaçsız geçtiyse psikiyatrdan sağlam alırsın.

ki üstüne üstlük senin psikiyatr geçmişinde yok. Herhangi bir sorun yaşamayacaksın merak etme.


İsra Tekkes
Kapalı
04 Mart 2025 11:44
teşekkür ederim
zaMqi, 2 saat önce

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ'nde psikiyatrik ilaçlar için (istisnalar hariç)

2 yıl semptomsuz ve ilaçsız geçtiyse psikiyatrdan sağlam alırsın.

ki üstüne üstlük senin psikiyatr geçmişinde yok. Herhangi bir sorun yaşamayacaksın merak etme.

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