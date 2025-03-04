Velilerin öğretmen hakkında dedikodusu

Hocam veliler ne yaparsa yapsın siz işiniz düzgün yapın gerisini bosverin benim yaptığım işten ben sorumluyum şikayet ediyorsa gelsin kendisi yapsın o halde

Hocam veliler ne yaparsa yapsın siz işiniz düzgün yapın gerisini bosverin benim yaptığım işten ben sorumluyum şikayet ediyorsa gelsin kendisi yapsın o halde