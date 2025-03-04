Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Mart 2025 06:31
Velilerin öğretmen hakkında dedikodusu

Baslikta da belirttigim gibi velilerin her şeyden şikayet edip bir de yetmiyormuş gibi gruplaşıp öğretmeni taraf alması nasıl bir şeydir ben anlamiyorum .. elimden geleni yapıyorum ama böyle insanlarla çalışmaktan bezdim yardımcı olur musunuz var mı benzer yaşadığınız , veya tavsiyesi olan :(


guard
Genel Müdür
04 Mart 2025 08:00

buyur düzenli olarak yasıyorum .bıkkınlık ötesi geldi.özeldede yıllarca calısmama ragmen.


Zeynp060606
Aday Memur
04 Mart 2025 08:38
Hocam veliler ne yaparsa yapsın siz işiniz düzgün yapın gerisini bosverin benim yaptığım işten ben sorumluyum şikayet ediyorsa gelsin kendisi yapsın o halde

m.r_f
Şef
04 Mart 2025 08:38

İt ürür kervan yürür. Kulak asmıcaksınız hocalarım. Bir de velilerle iletişimi asgari seviyede tutmanızı tavsiye ederim. Cep numaranızı vermeyin, whatsapp, bipp, instagram gruplarına vs dahil olmayın. Gereksiz samimiyet laubalilik getirir.


yas1978
Memur
04 Mart 2025 09:57

idare önemli idare gereksiz bir şekilde yüz verirse tepenize binmeleri muhtemeldir...veliyi gerektiğinde okuldan kovacak yetkinlikte idarelerle çalışın deyeceğimde öyle idarelerde kalmadı ne yazıkki.


Zuleyhasoner
Aday Memur
04 Mart 2025 11:00

Aynen aynen:D o kadar kolay mı? okul öncesi ve sınıf öğretmenleri napsın??

m.r_f, 6 saat önce

İt ürür kervan yürür. Kulak asmıcaksınız hocalarım. Bir de velilerle iletişimi asgari seviyede tutmanızı tavsiye ederim. Cep numaranızı vermeyin, whatsapp, bipp, instagram gruplarına vs dahil olmayın. Gereksiz samimiyet laubalilik getirir.


m.r_f
Şef
04 Mart 2025 13:16

Okul öncesi ve Sınıf öğretmenleri de söylediklerimi yapabilirler diye tahmin ediyorum. İşinize profesyonel yaklaşın, iş dışındaki konularda iletişim kurmayın. Ben olsam öyle yapardım yani. Eleştriceklerse de böyle eleştirsinler, en azından işimden daha fazlasını vermemiş olurum ve çok da üzmez beni.

Şunu unutmayın; insanoğlu ektiğini biçmek ister. Ekmezseniz ne olduğunu o kadar da dert etmezsiniz.

Zuleyhasoner, 3 saat önce

Aynen aynen:D o kadar kolay mı? okul öncesi ve sınıf öğretmenleri napsın??


Zuleyhasoner
Aday Memur
04 Mart 2025 14:05

Mümkün değil o 2 branşta

m.r_f, 53 dk. önce

Okul öncesi ve Sınıf öğretmenleri de söylediklerimi yapabilirler diye tahmin ediyorum. İşinize profesyonel yaklaşın, iş dışındaki konularda iletişim kurmayın. Ben olsam öyle yapardım yani. Eleştriceklerse de böyle eleştirsinler, en azından işimden daha fazlasını vermemiş olurum ve çok da üzmez beni.

Şunu unutmayın; insanoğlu ektiğini biçmek ister. Ekmezseniz ne olduğunu o kadar da dert etmezsiniz.

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

İlçe mem öğretmenin mebbis bilgilerini görebiliyor mu?İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirmeTayin meselesiÖzel Eğitim Öğretmenliği HakkındaVelilerin öğretmen hakkında dedikodusuArkadaşlar kronik rahatsızlıklarım varYeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.AGS ile Birlikte Meslek Liselerinde Ögretmenlik Nasıl Olacakİlksan İkraz Limiti YükseltmeYöneticilikte Görev Süresi

Sözlük

the dead don't die 2 fasiyal asimetri 2 İftara doğru 1 edip akbayram 4 Altın Kollu Adam 1 efsane 1 İftar sofrasinda görmeyi en çok sevdikleriniz. 2 enterit 1 sahurda misafir ağırlamak 2 selanik örgüsü 2

Son Haberler

Memurlar nasıl becayiş yapar?Kahraman Polisimizin Katili 16 Yıl Sonra YakalandıÇanakkale'de Yerli Hız Tespit Sistemi Kullanımı Artıyor72 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandıEdip Akbayram son yolculuğuna uğurlandı

Editörün Seçimi

Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini