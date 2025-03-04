Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : gül-feşan


04 Mart 2025 09:46
Angarya İş Yasağı

Anayasanın 18. maddesi uyarınca " Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır" der.

2007 yılında ulaştırma bakanlığına makine mühendisi olarak atamam yapıldı. Atama evraklarımda sadece ilgili branşa yönelik mühendislik belgesi ve diğer belgeler istenilmişti.

2005 yılının başında da A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık belgesini şahsi yollarla aldım. Kurum tarafıma bu konu hakkında en ufak bir yardımda bulunmadı.

Akabinde çalıştığım kurum kurum içi pozisyonumu İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi olarak değiştirdi ( Kurumumuzda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık kadrosu ve pozisyonu yoktur) ve benden ücretsiz bir şekilde kuruma bağlı işyerlerinde iş güvenliği hizmeti vermemi istiyor.

Bende ısrarla benim asli görevim makine mühendisliği ve beni buna göre istihdam ettiniz. Şayet benden isg uzmanlığı istiyorsanız ücretini vermek zorundasınız ayrıca bu yaptığınız uygulama angaryaya girer ve yasaktır dememe rağmen bir türlü sonuç alamadım.

Bu konuda bilgi sahibi olanlar hakkında yardımlarınızı bekliyorum.

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