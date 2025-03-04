Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2025 10:02
Aile birliği bozulması sonrası

arkadaşlar en son açıklanan eş durumundan tayinim gerçekleşti fakat aile birliğim bozuldu boşanma sürecindeyim talep etmem halinde eski görev yerime gidebilir miyim bilgisi olan veya böyle bir durumla karşılaşan var ise cevap verebilir mi ?


anten10
Memur
04 Mart 2025 10:15

Evet geri dönebilirsin. Durumunu anlatır dilekçe ve mahkeme evrakları ile bakanlığa başvurursan eski görev yerine gidersin. Ama boşanma sonuçlanmadan gönderirler mi onu bilemem.


ikm93
04 Mart 2025 10:16

çok uzun bir süre oluyor mu ona göre planlama yapalım bari hiç şahit olduğunuz oldu mu acaba benim için önemli bir durum da

anten10, 4 saat önce

Evet geri dönebilirsin. Durumunu anlatır dilekçe ve mahkeme evrakları ile bakanlığa başvurursan eski görev yerine gidersin. Ama boşanma sonuçlanmadan gönderirler mi onu bilemem.


Yunus7878
Aday Memur
04 Mart 2025 11:37
kanunda kadro durumuna göre donebilecegin yaziyor tabi bakanligin ve komisyonun onayina bagli

ikm93
04 Mart 2025 11:39

bakanlığa dilekçe versekte komisyon onayı alınıyor yani doğru mu

Yunus7878, 3 saat önce
kanunda kadro durumuna göre donebilecegin yaziyor tabi bakanligin ve komisyonun onayina bagli

Yunus7878
Aday Memur
04 Mart 2025 11:40
malesef bakanlik tasra personelleri ile ilgili atama unvan degisikligi vs gibi konuslar da komisyondan gorus istiyor

ikm93
04 Mart 2025 11:46

anladım teşekkür ediyorum

Yunus7878, 2 saat önce
malesef bakanlik tasra personelleri ile ilgili atama unvan degisikligi vs gibi konuslar da komisyondan gorus istiyor
Toplam 6 mesaj

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