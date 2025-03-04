KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2025 10:51
Gölcük Tersanesi Komutanlığı Elektrik Mühendisliği Hk.

Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar.

Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda Elektrik Mühendisi,

Tam olarak ne yapar, görev tanımı nedir?

Mesaili / Vardiyalı çalışma var mı?

İş temposu nasıl?

Maaş / Ödenek / Yan Haklar nasıl?

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Sözlük

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