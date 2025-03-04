Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2025 11:00
Yıllık izin

Arkadaşlar yıllık izini kullanma konusunda; "20 gün izni olanlar iki defada kullanacak. 30 gün izni olanlar 3 defada kullanacak." denildi idare tarafından. Haksız bir uygulama değil mi?


E.Kayı Han
Editor
04 Mart 2025 13:42

Bunu her zaman söylüyorlar ama çokta uygulanmıyor.

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