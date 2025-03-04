Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mart 2025 11:05
İl içi tayin hk.

Kasım 2024 te il içi tayin ile devlet hastanesinde göreve başladım memnun olmadığım için tekrar il içi istemek istiyorum. Mayısta isteyebilirsiniz bir yıl zorunluluğu varmı . Şimdiden teşekkür ederim

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