Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2025 11:05
Ünvan Değişikliği Hk.

Zabıt katibi olarak görev yapmaktayım fakat Koruma ve Güv. Üni okudum ünvan değişikliği ile koruma ve güvenliğe geçebilir miyim ?


Yunus7878
Aday Memur
04 Mart 2025 11:34
eğer süresi dolmamis özel guvenlik kimlik kartin da varsa komisyonun kabulu ve bakanligin onayiyla gecebilirsin
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