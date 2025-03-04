Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Mart 2025 11:16
2025 mart ayı enflasyon tahminleri

Bence mart ayı biraz yüksek çıkacak. Çünkü ramazan öncesi yapılan zamların büyük çoğunluğu mart ayına yansıyacak. Benim tahminim 2,50


MILLEY
Genel Müdür
04 Mart 2025 13:37

hocam 2/3 civarı çıkar

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