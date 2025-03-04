Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2025 11:51
Ulaştırma bölge müdürlüğünden eş durumu tayini kara yollarına yapılabiliyor mu ?

merhaba ulaştırma alt yapı bölge müdürlüklerinden bölge müdürlüğü olmayan şehirlere eş durumu tayinleri nasıl oluyor bilen var mı ? mahkeme mi açılmalı ? bulunduğumuz şehirde bölge müdürlüğü yok ancak kara yolları ve liman var hangisine verilir verilirse ? hangisine geçmek için dilekçe vermeliyiz bilgisi olan yazabilir mi ?

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