Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2025 11:59
Terör biterse

malüm terör örgütü ateşkes ilan etti. sonrasında süreç iyi giderse örgütü kendini lağv ederse, sonrasında hükümet kritik bölge tazminatını kaldırması lazım. devletin üzerinde büyük bir mali yük bu


Halkadami89
Şef
04 Mart 2025 12:53
Mantıklı.
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