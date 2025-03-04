Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2025 12:16
Memurluktan Araştırma Görevliliğine Geçiş

Merhaba, ben şu anda bir kurumda memur olarak mesleğimi yapmaktayım. Geçen ay bir devlet üniversitesinde araştırma görevliliği kazandım, belgelerimi ilettim. Memurluktan ar. gör.lüğe geçmiş biri varsa memnun olduğu ve olmadığı noktaları öğrenmek isterim.

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