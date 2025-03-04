Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2025 12:54
Yer Değiştirme Suretiyle Atama Yonetmiligi hakkinda

3713 kapsamında 1 yıldır gazi olarak çalışıyorum fakat bana beyan edilen tercih edilen şehir merkezi olarak yapılacağı ama atamam ilçeye yapıldığı ikametgah adresime dönmeye çalışıyorum ve bu konuda denk geldiğim ek 2.madde ?Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir." Bu hüküm olmasına rağmen ilgili bakanlıkça işe yaramaz deniliyor fakat bilemedim bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Yeni Tayin YönetmeliğiTarım ve Orman Bakanlığı 15 yıldır GYS sınavını mühendis ve veteriner hekimlere açmıyor(!)Bir odaya kaç kişi verirler sizce?Sözleşmeli personel maaşıVeteriner hekim

Sözlük

the dead don't die 2 fasiyal asimetri 2 İftara doğru 1 edip akbayram 4 Altın Kollu Adam 1 efsane 1 İftar sofrasinda görmeyi en çok sevdikleriniz. 2 enterit 1 sahurda misafir ağırlamak 2 selanik örgüsü 2

Son Haberler

Memurlar nasıl becayiş yapar?Kahraman Polisimizin Katili 16 Yıl Sonra YakalandıÇanakkale'de Yerli Hız Tespit Sistemi Kullanımı Artıyor72 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandıEdip Akbayram son yolculuğuna uğurlandı

Editörün Seçimi

Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini