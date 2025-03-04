Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mart 2025 12:54
Deprem illeri listeler hk.
İyi günler, bazı illere atama listeleri gitmemişti en son? Halen gitmedi arkadaşlar değil mi?

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