Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


04 Mart 2025 12:55
kpss p94 79,5 destek temizlik

Merhaba iyi günler KPSS P94 ten yani ortaogretimden 79,5 puan aldim bazi ünilerin destek temizlik personeli gelme şansı var mı ve uludağ üniversitesinde pasif öğrenci olarak kaydım var e devlette okula devam etmiyorum kayit silmeye de bursaya gidemiyorum merak ettigim sey atama yapilirken üni durumuna cok önem veriyolar mi cunku baska sehire atama olursa bursada okul kaydi gozukuyo bilen birileri yazarsa sevinirim

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