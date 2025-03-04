Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2025 13:06
Yürütme durdurma kötü mü

DEvreler arkadaşlar ya anlamadığım nokta yürütme durdurma almak iyi mi kötü mü tamam çalışma açısından iyi fakat karara etkisi olur mu yani ben anlamadım dalga geçmeden dürüstçe bir şeyler söyleyin

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