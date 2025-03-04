KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Mart 2025 14:13
KPSS p94 79,5 destek hizmetli

Merhaba iyi günler KPSS P94 ten yani ortaogretimden 79,5 puan aldim bazi ünilerin destek temizlik personeli gelme şansı var mı ve uludağ üniversitesinde pasif öğrenci olarak kaydım var e devlette okula devam etmiyorum kayit silmeye de bursaya gidemiyorum merak ettigim sey atama yapilirken üni durumuna cok önem veriyolar mi cunku baska sehire atama olursa bursada okul kaydi gozukuyo bilen birileri yazarsa sevinirim


Aliyigittt
Aday Memur
04 Mart 2025 14:47

Üniversite alımları genelde mülakatsız olduğu için önemsiz oluyor fakat mülakatlı alımlarda bazı komisyonlar dikkat ediyor deniliyordu. Puan olarak gelme şansı böyle giderse zor hiç ama hiç alım olmadı ben de 82 puan ile önlisanstan beklemedeyim Eylül Ekimden beri. Böyle giderse çoğumuz açıkta kalacağız sanırım.. İnşallah alımlar çoğalır atanırız

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