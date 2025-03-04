Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Mart 2025 14:29
Görevde yükselme sınavı

Sizce hizmetliler için Görevde Yükselme Sınavı ne zaman yapılır


kerten.kele
Şube Müdürü
04 Mart 2025 16:05

2071 de

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