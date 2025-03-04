Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Mart 2025 14:38
Pendik promosyon

Sözleşmede 15 şubat ile 1 mart arası yatması gerekirken hâla neden prmosyonu yatırmadı yapı kredi bankası bilgisi olan var mı ???


m.r_f
Şef
04 Mart 2025 14:43

İlçe Milli Eğitime sorulması gereken sorunun buraya yazılmasını anlamsız ve faydasız buluyorum.

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