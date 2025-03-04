Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Mart 2025 15:04
Yapı Kredi Esnek Hesap
Arkadaşlar, Yapı Kredi esnek hesapta 90 nin borcum var. Bankayı arıyorum açan yok. Yapılandırabiliyor muyum bu borcu? Bilgisi olan?

debug
Genel Müdür
04 Mart 2025 15:58

yapılandırırsın daha 3 gün önce yapılandırdım. 3,65 ile 3,99 arası bir faiz oranı var vadeye göre. Şubeye gidebilirsiniz.


saglıkcıbey
04 Mart 2025 20:00
Dostum, ben hiç geciktirmedim. Buna rağmen olur değil mi?
debug, 11 saat önce

yapılandırırsın daha 3 gün önce yapılandırdım. 3,65 ile 3,99 arası bir faiz oranı var vadeye göre. Şubeye gidebilirsiniz.


Hocass
Aday Memur
04 Mart 2025 22:09

Benim de yapı kredide 100 bin var yapılandırma dolar daha önce.ben de merak ediyorum hiç gecikme yok 3.99 oran kaç ay vade acaba.24 de oorana ihtiyaç kredisinde var 48-60 olmadıktan sonra bence çok avantajlı degil

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