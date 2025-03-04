Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mart 2025 15:42
30gün içinde ayırlış

merhabalar

iller arası tayinde çkysye düşdükten 30 gün içinde ayrılış yapması gerekiyor deniliyor.

11 şubatta yazısı gelen biri en geç hangi gün ayrılabilir son gün ayrılmasında bir sorun olur mu?


lDeimosl
Genel Müdür
04 Mart 2025 16:54

Atama karar tarihi 11 şubat olan birinin en geç 12 martta ayrılması gerekir.

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