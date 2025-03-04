Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Mart 2025 16:44
Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !

Sendikaların bir hükmü yok. Bir işe yaradıkları da yok. Sendikaları kaldıracaksın. Ondan sonra zamları da Yeniden Değerleme Oranına göre vereceksin. O zaman enflasyon verileriyle de oynanmaz. Çünkü YDO hükümetin alacağı gelirleri etkilediği için düşük de belirleyemez. Toplu sözleşme saçmalığı falan da ortadan kalkar. Alınan haklar zaten kullanılamıyor. Hükümet böyle bir şey yapar mı? Yapmaz. Bunun mücadelesini vermemiz lazım.

Çok Yazılan Konular

2025 şubat ayı enflasyon tahminiÜcretli doğum izni 1 yıla çıkıyorEn iyi maaş veren 5 kurum ?Müdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Temmuz 2025 zam oranı2025 Şubat maaşlarımızı yazalım2025 mart ayı enflasyon tahminleri10 yıl önce 25 yıl hizmeti olan emekli memur asgari ücretin 1,58 katını alıyordu.Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriŞubat enflasyon oranı 2,27 olarak açıklandı

Sözlük

uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 1 Zelenski 2 fitilli kadife 1 sahurda misafir ağırlamak 1 bir istanbul masalı 1 konu mankeni 1 Demo 1 yeraltı şehirleri 1 enterit 1 ay şahit 1

Son Haberler

Öğretim Görevlisi İlanlarında Rekabetin Önü Açılmalı!Coca Cola'yı boykot vurdu%0 Faizli Taksitli 50.000 TL Kredi!5 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıBaba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak