Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2025 16:50
Yedek subaylık kadroyu etkiler mi ?

Merhaba, 2.5 yıllık sözleşmeli Zabıt Katibiyim, askerliğimi yedek subay olarak yaptım. Normalde yedek subaylık izne sayıldı bildiğiniz üzere 3+1 den sonra kadroya geçiyoruz benim sorum 1 yıllık yedek subaylık kadroya sayılıyor mu ? Sayılıyorsa 6 ay sonra kadro almam gerekiyor çünkü teşekkür ederim


escapeordie
Aday Memur
04 Mart 2025 22:11

sayılmaz


Yunus7878
Aday Memur
04 Mart 2025 23:02
sayilmaz ama kadroya gecince derece kadameden sayilir birde gorev yili sayildigi icin 30 gun yillik izni 9 yilda alirsin toplamda
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