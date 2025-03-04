KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


04 Mart 2025 17:06
Göç idaresi açıklandı

4001 büro personeli 2 şehir hariç 88-89 civarında kapattı. Sadece ardahan ve artvin gibi uzak iller 86'ya düşmüş. 85 altını görür diyenler nerde?:)


üyeadibulamadim
Aday Memur
04 Mart 2025 17:24

Kim şimdi mülakat için Ankara'ya gidecek ya valla hiç gidesim yok.


the back of furkan
Şube Müdürü
04 Mart 2025 19:55

4001 böyleyse iibf 70'e düşer


Denizoztekin
Aday Memur
04 Mart 2025 20:39

Yok artık :)

the back of furkan, 7 saat önce

4001 böyleyse iibf 70'e düşer

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İibfGöç idaresi büro personeli alımı2024/ 2 merkezi atama TürkşekerÇevre ve şehircilik büro personeli alımı hakkındaGSB 4001 ilanı açar mı?Göç idaresi açıklandı2024/2 Eti maden genel müdürlük (Ankara)Kamu yönetimi hk.Tarım ve Orman Bakanlığı AtamasıÇevre Şehircilik CBS Uzman yardımcılığı ataması

Sözlük

her konuşması son konuşması gibi konuşanlar 2 bir istanbul masalı 1 enterit 1 Bugün olanlar 3 sürfile makası 1 harran 1 edip akbayram 2 Zelenski 2 the dead don't die 2 sahurda misafir ağırlamak 1

Son Haberler

Öğretim Görevlisi İlanlarında Rekabetin Önü Açılmalı!Coca Cola'yı boykot vurdu%0 Faizli Taksitli 50.000 TL Kredi!5 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıBaba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak