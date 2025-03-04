Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mart 2025 17:18
Polsan ihtiyaç kredisi

Arkadaşlar polsan kredi limitlerini arttırmış. Ancak ihtiyaç borcunu kapatmadan yenisini kullandırmıyor. Zaten toplu para olsa krediye niye başvuralım. Basit bir şekilde krediyi kullandırıp içerdeki borcu düşerek kalan meblağı kullandırabilirler. Bu durumda olan arkadaşlar polsan artıdan mesaj atarlarsa belki sesimize kulak verirler


takla-atma
Şube Müdürü
04 Mart 2025 17:44
artirsa ne olacak yüzde 4.6 faiz oranı nedir.Bankaları bile solladı

Karaçocukkkkk
Aday Memur
04 Mart 2025 18:42

Bankadan çekemiyoruz


Karam1453
Memur
04 Mart 2025 18:45

Evet böyle bir durum var.Kapatarak çekebilme imkanı tanınması gerekir


Yorgunadam34
Aday Memur
05 Mart 2025 07:16

6;ay beklemenin amacı nedir yeni mezuna hemen veriyor :)


Karam1453
Memur
05 Mart 2025 08:09

Onlara mecburi olduğu için yeni mezun kredisi adı altında veriyor,sonradan üye olursan 6 ay şartı var

Yorgunadam34, 7 saat önce

6;ay beklemenin amacı nedir yeni mezuna hemen veriyor :)


gulyabani.10
Aday Memur
05 Mart 2025 09:40
sadece kapatmak da yetmiyor ki 6 ay süre var bir de..

Berkem1176
Memur
05 Mart 2025 10:18
ihtiyaç kredisini çektin 6 ay geçti bir daha borcunu kspatmafan mahsup yaparak yeni kredi vermiyor illa kapat öyle al diyor saçmalığın daniskasi

gulyabani.10
Aday Memur
05 Mart 2025 10:33
vermemek için uğraştırıyorlar. ama sistem nasıl dönüyor. her ay herkes 50 bin bile çekse içerde para kalmıyor demekki..
Berkem1176, 4 saat önce
ihtiyaç kredisini çektin 6 ay geçti bir daha borcunu kspatmafan mahsup yaparak yeni kredi vermiyor illa kapat öyle al diyor saçmalığın daniskasi

Karaçocukkkkk
Aday Memur
05 Mart 2025 13:53

Sağdan soldan borç bulmaya çalışıyoruz boşuna devam eden krediyi kapatmak adına

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