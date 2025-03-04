Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mart 2025 17:18
POLSAN KREDİ

Arkadaşlar polsan kredi limitlerini arttırmış. Ancak ihtiyaç borcunu kapatmadan yenisini kullandırmıyor. Zaten toplu para olsa krediye niye başvuralım. Basit bir şekilde krediyi kullandırıp içerdeki borcu düşerek kalan meblağı kullandırabilirler. Bu durumda olan arkadaşlar polsan artıdan mesaj atarlarsa belki sesimize kulak verirler


takla-atma
Şube Müdürü
04 Mart 2025 17:44
artirsa ne olacak yüzde 4.6 faiz oranı nedir.Bankaları bile solladı

Karaçocukkkkk
Aday Memur
04 Mart 2025 18:42

Bankadan çekemiyoruz


Karam1453
Memur
04 Mart 2025 18:45

Evet böyle bir durum var.Kapatarak çekebilme imkanı tanınması gerekir

Toplam 3 mesaj

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