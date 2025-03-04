Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mart 2025 17:31
Terfi tarihi değişmesi

Lisans tamamlama yaptım evrakları verdim 9/3 ten 8/3 e düşürmüşler temmuzda terfiniz geliyor 1 yan daha alırsınız dediler merak ettiğim terfi tarihi nasıl değişti neye göre belirlendi temmuz diye normalde ocaktı cevaplarsanız sevirinirlim


Kamupersoneli42
Aday Memur
05 Mart 2025 00:17

Çalışırken öğrenim durumun değişirse lisans mezunları için terfi tarihi 31 temmuz oluyor. Görevdeyken Önlisans mezunu olanlar için 30 haziran oluyor.


Furkan11111
Aday Memur
05 Mart 2025 00:45

anladım teşekkürler

Kamupersoneli42, 3 saat önce

Çalışırken öğrenim durumun değişirse lisans mezunları için terfi tarihi 31 temmuz oluyor. Görevdeyken Önlisans mezunu olanlar için 30 haziran oluyor.

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