KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


04 Mart 2025 17:48
GSB 4001 ilanı açar mı?
bu sene GSB ve diğer bakanlıkların 4001 ilanı alıp açmayacağı konusunda bilgisi olan var mı?

the back of furkan
Şube Müdürü
04 Mart 2025 17:54

açmalı. yazıyorum yazıyı


Denizoztekin
Aday Memur
04 Mart 2025 18:01

Şimdiye kadar hiç açmadı ki ne açacak yine iibf alır

the back of furkan, 9 saat önce

açmalı. yazıyorum yazıyı


the back of furkan
Şube Müdürü
04 Mart 2025 19:53

yyp aldı 2021'de

Denizoztekin, 9 saat önce

Şimdiye kadar hiç açmadı ki ne açacak yine iibf alır


Starrynight13
Aday Memur
04 Mart 2025 20:27

Yyp ne?

the back of furkan, 7 saat önce

yyp aldı 2021'de


Furkan2244
04 Mart 2025 20:34
yurt yönetim personeli
Starrynight13, 7 saat önce

Yyp ne?


Denizoztekin
Aday Memur
04 Mart 2025 20:38

Büroyu diyorum ben. Napayım yypyi

the back of furkan, 7 saat önce

yyp aldı 2021'de


the back of furkan
Şube Müdürü
04 Mart 2025 21:38

iibf çok düşük puana atanıyor. 4001 olmalı


Astalavista56
05 Mart 2025 01:02

Merak etme bir sürü ikinci üni olarak okuyanlar bitiriyo artık

the back of furkan, 6 saat önce

iibf çok düşük puana atanıyor. 4001 olmalı

Toplam 8 mesaj

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