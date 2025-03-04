Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Mart 2025 17:51
Ögretmen maaş haczi hakkında

Borcundan dolayı maaş haczi bilgisi okuluma gelir mi bilgisi olan var mı

Yazılan yazıda ilçe milli eğitime diye yazılmış


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
04 Mart 2025 18:42
oradan da okula gelir elbette.

Ayşegül2320
Memur
04 Mart 2025 21:34

Maasi okul yapmiyorsa bilgi okula gelmez. Net bilgi


Braweheart01
Genel Müdür
04 Mart 2025 23:32

kbs de haciz bilgisi görünür kesintilerde görünüyor haciz yazısı milli eğitime gelir ama okulun haberi olur kbs maaş çıktısı alınca görünüyor

Ayşegül2320, 6 saat önce

Maasi okul yapmiyorsa bilgi okula gelmez. Net bilgi


Ayşegül2320
Memur
05 Mart 2025 00:08

Maasi okul yapmıyorsa maas kbs yetkisi olmaz :) tabi istisnalari olabilir

Braweheart01, 4 saat önce

kbs de haciz bilgisi görünür kesintilerde görünüyor haciz yazısı milli eğitime gelir ama okulun haberi olur kbs maaş çıktısı alınca görünüyor


Braweheart01
Genel Müdür
05 Mart 2025 01:59

okul kbs çıktısı alıyor ilçe milli eğitim maaş kontrolleri okullara yaptırıp onaylı maaş çıktıları ister her ay.. doğru maaşı ilçe yapıyor ama okul kontrol ediyor o kontrollerde görünüyor

Ayşegül2320, 3 saat önce

Maasi okul yapmıyorsa maas kbs yetkisi olmaz :) tabi istisnalari olabilir

Toplam 5 mesaj

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