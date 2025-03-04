Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Mart 2025 19:28
Mazerete bağlı yer değişikliği

Merhaba hocalarım. Eşimi iş yerini başka bir ilçeye taşıyacağı için(İstanbul) il içi mazerete başvuracağım. Atanma olursa, ben yerleştikten sonra eşim iş yerinizi başka bir ilçeye almak zorunda olursa atamam iptal mi olur? Ne gibi sorun yaşanır


Zeynp060606
Aday Memur
04 Mart 2025 19:54
Atamanjz gerçeklestikten ve siz başlangıç yaptıktan sonra eşinizin başka yere gitmesi sorun değil daha sonrasında tekrar gittiği yere eş durumu oluşur.
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