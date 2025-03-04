Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2025 20:25
Oyak tüketici kredisi faizi.

Tüm bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranını yüzde 4.5 altına çekmişken yıllardır üye olduğumuz kurumumuz OYAK üyelerine avantaj yaratması gerekirken hala kredi faizini yüzde 6.4 olarak uyguluyor. Yazıklar olsun diyorum başka bişey demiyorum.

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